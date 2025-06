Spagna, tornano le pistole ad acqua contro i turisti

Tornano in Spagna le pistole ad acqua contro i turisti. Con l’arrivo dei primi flussi estivi sono ripartite le proteste contro l’overtourism e lo scorso fine settimana in una decina di destinazioni, tra cui Palma di Maiorca, Barcellona e Grananda, i residenti si sono riversati davanti a hotel e ristoranti per spruzzare acqua contro i visitatori.

A organizzare le proteste la piattaforma ‘Menys Turisme Mes Vida’ (Meno turismo più vita). Nel mirino delle agitazioni, oltre ai turisti, le istituzioni governative regionali e statali, responsabili, secondo l’associazione, di aver adottato misure inadeguate per arginare i flussi incontrollati di turisti e il fenomeno del caro affitti, che sta allontanando i cittadini dai centri storici.

Parallelamente, riporta Avvenire.it, altre proteste contro i turisti si sono svolte nel Nord della Spagna. A San Sebastian centinaia di persone hanno manifestato contro l’emergenza abitativa causata dalla proliferazione delle locazioni turistiche.