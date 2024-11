Sport e cinema: Malta fuori stagione con Il Gladiatore e Vicenzo Nibali

Scatto in avanti di VisitMalta nel turismo sportivo grazie a Vincenzo Nibali. Il campionissimo del ciclismo italiano debutterà sulle quattro ruote del Monza Rally Show, guidando dal 6 all’8 dicembre la GR Toyota Yaris R1T4x4 legata al brand di Malta Tourism Authority e in forza al team Toyota Gazoo Racing Italy.

“Sport e cinema rappresentano nicchie strategiche per favorire la destagionalizzazione del turismo - ha dichiarato nella sede dell’Aci di Milano Ester Tamasi, direttore MTA in Italia - focalizzando l’attenzione pubblica sull’alta qualità delle infrastrutture dell’arcipelago, così come sulla loro immediata portata per i visitatori italiani. Non a caso anche nel 2024 il turismo tricolore si è confermato al primo posto fra i mercati internazionali con oltre 550mila arrivi, il 19% dei 3 milioni complessivi registrati nell’annata: una cifra destinata a crescere ulteriormente nel 2025”.

Nei prossimi mesi prenderà inoltre avvio la prima fase di un progetto da 35 milioni di euro per la creazione di un network cicloturistico nazionale di 60 km, favorendo intersezioni di circuito da La Valletta a Msidaa e Hamrun, così come fra Marsa e La Valletta, in aggiunta a un pista fra Zabbar e Zejtun dal valore di 10 milioni di euro.

Con l’uscita al cinema de Il Gladiatore II, dopo il successo di film come Napoleon, Troy o la serie Games of Throne, i siti usati per le riprese sono diventati invece hotspot dell’arcipelago, a partire da Fort Ricasoli a Kalkara per arrivare al portale d’ingresso a Mdina o alla pittoresca caletta di Mgarr ix-Xini a Gozo.