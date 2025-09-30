Gli Stati Uniti hanno conosciuto nell’ultimo anno, uno dei periodi più controversi del post Covid. Alle tensioni internazionali si sono infatti aggiunte le dichiarazioni del presidente Trump che, pur non avendo nulla a che vedere con il turismo, ne hanno pesantemente condizionato i risultati.

Canadesi e messicani sono stati i primi a fuggire, seguiti da molti europei indispettiti dalla ‘guerra dei dazi’ e dalle notizie sui controlli alle frontiere. Il mercato italiano è andato controcorrente e si è confermato tra i più vivaci in Europa.

A differenza che in altri Paesi, infatti, da noi le vendite hanno registrato una crescita significativa rispetto all’anno precedente. Anche le compagnie aeree hanno contribuito a questa costante affermazione del mercato italiano, potenziando i collegamenti diretti, aumentando la capacità di posti e l’accessibilità.

Le novità

Ma, trend a parte, il 2025 ha comunque rappresentato un anno di cambiamenti importanti nelle procedure e nei costi di ingresso negli Stati Uniti.

A fare il punto della situazione con TTG Italia è Visit Usa Italy. “Gli Stati Uniti restano una destinazione di primissimo piano per il pubblico italiano - dichiara Mia Hezi, presidente di Visit Usa Italy. La domanda è in costante crescita e il nostro compito è accompagnare viaggiatori e trade con informazioni puntuali e strumenti utili per rendere l’esperienza di viaggio ancora più semplice e sicura”.

Si comincia quindi con l’Esta, l’Electronic System for Travel Authorization, ovvero il visto di ingresso turistico, che a partire dal 30 settembre 2025 è passato da 21 a 40 dollari.

L’altra grande novità riguarda il Mobile Passport Control (MPC App). Si tratta di una novità tecnologica a disposizione dei viaggiatori italiani, ovvero una app gratuita della U.S. Customs and Border Protection, che permette di ridurre i tempi di ingresso.