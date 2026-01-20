Stati Uniti: prosegue il trend negativo degli arrivi internazionali

Il turismo verso gli Stati Uniti continua a calare, un trend che ora si ripete per l’ottavo mese consecutivo. Secondo i dati pubblicati dal National Travel and Tourism Office, a ottobre gli arrivi negli States hanno subito un calo del 5,7%, per un totale di 5,8 milioni di visitatori internazionali, confermando un trend negativo che nel 2025 ha interessato 10 delle 20 principali nazioni dalla quali provengono i turisti tra cui India, Germania e Corea del Sud.

I viaggi interni hanno finora contribuito ad attutire il colpo, con la Us Travel Association che prevede una crescita del 1,9% del mercato domestico, raggiungendo gli 895 miliardi di dollari nel 2025.

Per quanto riguarda il mercato italiano anche in questo caso i numeri risultano in calo, anche se in maniera meno sensibile: 88mila arrivi contro i 90mila dello scorso anno. (r.s.)