Meno acquisti in aeroporto e più shopping local. La Thailandia sceglie di dire addio al duty free nei suoi scali per supportare i piccoli produttori e negozianti locali.

Il piano, si apprende da skift.com, prevede infatti di dismettere i duty free nelle aree arrivi di 8 aeroporti (Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket, Hat Yai, U-Tapao, Samui e Krabi) per spingere i visitatori in arrivo nel Paese a fare acquisti direttamente nelle destinazioni, per dare un boost così all’economia locale.

Una mossa che, al contempo, consentirà agli scali di usare gli spazi dedicati allo shopping per nuovi servizi dedicati ai passeggeri.