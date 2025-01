‘Thailandia: il Paese del sorriso in foto’: Anna Bondavalli Ward vince il contest dell’ente

Il contest fotografico ‘Thailandia: il Paese del sorriso in foto’ è giunto al termine. Ad annunciarlo l’ente nazionale per il turismo thailandese, che si è avvalso della collaborazione di TiBiWorld tour operator e Viaggio Fotografico.

Al termine del percorso di valutazione, il premio è stato attribuito ad Anna Bondavalli Ward per la sua capacità di esprimere il senso del contest attraverso un progetto editoriale coerente e stilisticamente impeccabile. La qualità delle foto presentate, l’editing e la selezione mostrano una grande attenzione e costanza nel raccontare non solo il viaggio, ma anche l’essenza stessa della Thailandia più vera.

“La giuria ritiene che il lavoro di Anna Bondavalli Ward esprima perfettamente il senso del contest e che vada premiato con un libro che sarà motivo di orgoglio per tutti i partner organizzatori e anche per chi ha partecipato senza vincere. L’autrice si è distinta per la coerenza e lo spessore stilistico del progetto editoriale, che ha presentato con grande cura e attenzione ai dettagli tematici e narrativi dei singoli capitoli” si legge nelle motivazioni presentate dalla giuria ed espresse da Sandro Botticelli, marketing manager dell’ente nazionale per il turismo thailandese il Italia.

“È motivo di orgoglio aver dato il nostro contributo organizzativo a questa iniziativa, che ha messo in ulteriore luce i molteplici e interessanti aspetti della nostra amata Thailandia. Ci uniamo al ringraziamento rivolto a tutti i viaggiatori e fotografi che hanno preso parte al viaggio fotografico per l’abilità e la sensibilità con cui hanno saputo cogliere i tanti spunti che la destinazione offre a chi la visita” ha aggiunto Marco Borghesi, fondatore e titolare di TiBiWorld.

Il progetto vincitore sarà pubblicato in un nuovo libro fotografico sulla Thailandia, distribuito dall’ente nazionale per il turismo thailandese.