Thailandia, il tempio Wat Phra Mahathat Woramahawihan tra i patrimoni Unesco

Il Wat Phra Mahathat Woramahawihan, nella provincia di Nakhon Si Thammarat, nel sud della Thailandia, è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco come Sito Patrimonio Culturale Mondiale. Con questa iscrizione, il tempio porta a 9 il numero complessivo dei patrimoni Unesco thailandesi, tra siti culturali e naturali.

Esteso su una superficie di oltre 5 ettari, il Wat Phra Mahathat Woramahawihan è un centro del buddismo da oltre 1.250 anni. Il tempio si distingue in particolare per il grande stupa delle reliquie (Phra Borommathat Chedi), a forma di campana in stile srilankese, sormontato da una guglia dorata rivestita con oltre 725 chilogrammi d’oro. Attorno, 153 stupa secondari che costituiscono uno dei monumenti più iconici e preziosi di Thailandia.

Ogni anno, in occasione di Makha Bucha, si rinnova l'Hae Pha Khuen That, la processione del tessuto verso il grande stupa delle reliquie: una tradizione sacra osservata ininterrottamente da quasi 800 anni, durante la quale i fedeli buddisti portano cerimonialmente oltre mille metri di tessuti Phra Bot e Phrathat, drappeggiati attorno allo stupa in segno di devozione. È proprio questo legame profondo e ininterrotto tra il monumento e la comunità locale ad aver pesato in modo determinante nel riconoscimento Unesco.

Per accompagnare il riconoscimento, l'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese promuoverà iniziative dedicate a far conoscere il patrimonio vivente di Nakhon Si Thammarat, invitando i visitatori internazionali a scoprire un sud della Thailandia autentico, spirituale e ricco di storia.