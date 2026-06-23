Barceló cresce in Thailandia con una new entry a Phuket

Barceló Hotel Group si espande nel Sud-Est asiatico prendendo in gestione un nuovo resort a Phuket, in Thailandia. Si tratta dell’Arinara Beach Resort, una struttura situata a Bang Tao Beach, una delle destinazioni più richieste di Phuket.
L’ingresso del resort nella proposta di Barceló Hotel Group, previsto per settembre di quest’anno, rafforza la presenza del gruppo alberghiero in Asia, trattandosi del secondo hotel gestito in Thailandia.
Arinara Beach Resort dispone di 202 camere suddivise in 12 categorie, tra cui 86 unità swim-up con accesso diretto alla piscina dalla propria camera. Questo collegamento diretto con l’acqua si estende a tutto il resort grazie a una grande piscina centrale articolata in tre aree, che costituisce il fulcro della struttura, insieme a una palestra, un kids club, una sala riunioni e un beach club. Inoltre, il resort gode di accesso diretto a Bang Tao Beach, elemento distintivo che ne rafforza l’attrattiva come struttura turistica a Phuket.
L’offerta gastronomica è completata da diversi ristoranti e bar, tra cui un ristorante a buffet, un pool snack bar, una caffetteria con spazi interni, terrazza e area spiaggia, oltre al The Beach Bar & Restaurant, punto di incontro sia per gli ospiti, sia per i visitatori esterni.
“Arinara Beach Resort - commenta José Canals, Chief Operations Officer per Mediterraneo, Medio Oriente e Asia di Barceló Hotel Group - racchiude caratteristiche particolarmente rilevanti per la nostra proposta vacanziera in Thailandia: una posizione privilegiata a Bang Tao Beach, camere con accesso diretto alla piscina e un’offerta di ristorazione e intrattenimento con una forte componente lifestyle. È un progetto che ci consente di mettere a disposizione la nostra esperienza nella gestione alberghiera per una struttura con grande potenziale per il viaggiatore internazionale”.
Remo Vangelista