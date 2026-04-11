The Edge at Hudson Yards a New York cambia prospettiva

The Edge at Hudson Yards cambia faccia. Lo skydeck di New York annuncia una completa reinterpretazione della sua esperienza, con debutto previsto per l'estate 2026. Un grande progetto di trasformazione, del valore di diversi milioni di dollari, immergerà gli ospiti in un mondo caleidoscopico di luce, colore e movimento.

Dall’ingresso fino all’affaccio outdoor i visitatori saranno, quindi, immersi in una serie di installazioni realizzate da Hudson Yards Experiences in collaborazione con il team strategy & experience design dell'agenzia multidimensionale Journey, con il lo studio di experiential entertainment Moment Factory e con lo studio di design newyorkese SOFTlab.

Le nuove installazioni comprenderanno Pulse, un mondo immersivo di colore, luce e suono pulsanti, che distilla l'energia della città; Crystal Cave, un'immersione in un arcobaleno di gioielli traslucidi che cambiano colore seguendo il movimento del sole e Infinite City, una sequenza di “grattacieli” verticali e luminosi che frammentano e reinterpretano la città.

Con un rinnovato focus sul design d'avanguardia, Edge andrà oltre il suo status di iconico osservatorio, trasformandosi in un'esperienza di intrattenimento immersivo senza precedenti in città.

Tra le nuvole, gli ospiti potranno vivere un nuovo livello di hospitality nei bar indoor e outdoor del 100° piano, completamente ripensati, firmati dal physical design team di Journey e curati da Tao Group Hospitality.