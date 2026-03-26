New York oltre le aspettative, Italia terzo mercato

New York City supera le attese e chiude il 2025 con 65 milioni di visitatori, +0,7% sul 2024, e un impatto economico di 84,7 miliardi di dollari. La spesa diretta raggiunge 55,6 miliardi, mentre il settore sostiene 397mila posti di lavoro e genera 7,5 miliardi di entrate fiscali.

Il mercato domestico resta centrale con 52,4 milioni di arrivi, +1,7%, pari all’80% dei flussi, trainato anche dalle escursioni giornaliere, che valgono il 51%.

In calo gli internazionali a 12,5 milioni, -3,2%, ma sono meglio delle attese. Crescono Italia (+5,5%), Messico e Regno Unito. L’Italia diventa il terzo mercato con 745mila arrivi e una stima del +2,6% nel 2026.

La performance alberghiera resta solida: occupazione all’84,2%, ADR a 334 dollari, per un +5%. Le previsioni 2026 parlano di 66,3 milioni di visitatori, per un +2%, con la ripresa dei flussi globali e la spinta degli eventi.