The White Lotus in Costa Azzurra: la serie al Chateau de la Messardiere di Airelles

La Costa Azzurra farà da sfondo alla quarta stagione di The White Lotus. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal magazine Variety, la produzione della fortunata serie di Hbo avrebbe scelto Chateau de la Messardiere come location per le nuove puntate.

Castello convertito in hotel a 5 stelle, Château de la Messardiere fa parte del luxury brand Airelles Collection e si affaccia sulla costa di Sait-Tropez.

Le riprese, si apprende da Travel Weekly, dovrebbero partire in primavera, alla fine di aprile, coinvolgendo anche a Parigi.

La produzione della serie non ha confermato le indiscrezioni. Tuttavia, la scelta della Costa Azzurra sembra in linea con le location delle passate stagioni, diventate mete gettonatissime dai turisti americani. Tra queste anche il San Domenico Palace di Taormina, che ha ospitato le riprese della seconda stagione. L’indirizzo siciliano di Four Seasons ha registrato un boom di richieste dopo la messa in onda delle puntate.