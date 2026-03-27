Trump afferma che gli agenti Tsa saranno pagati: accordo con il Dhs

Il senato americano ha approvato i fondi per il Dipartimento della Sicurezza interna (Dhs) per pagare gli stipendi degli agenti della Tsa e la maggior parte delle altre agenzie, ma non le operazioni di controllo dell’immigrazione.

Il presidente Donald Trump, come riporta travelweekly.com ha dichiarato che avrebbe firmato un ordine esecutivo per pagare immediatamente gli agenti della Tsa, affermando di voler porre fine rapidamente al “caos negli aeroporti”.

Lo stallo dovuto allo shutdown, infatti, nelle scorse settimane ha messo a dura prova il sistema aeroportuale americano, con molti addetti della Tsa in malattia o dimessi a causa degli stipendi non pagati e le compagnie che si sono adoperate per fornire personale in modo da tamponare l’emergenza.