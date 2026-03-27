Lo shutdown parziale che dura ormai da un mese e mezzo sta mettendo a dura prova il sistema dei trasporti degli Stati Uniti.

Il nodo, come racconta corriere.it sono i dipendenti della Tsa, ovvero gli addetti alla sicurezza, che dipendono dai fondi del Dipartimento della Sicurezza Interna, bloccati proprio a causa dello shutdown.

Ore di attesa

In altri termini, gli incaricati delle operazioni relative ai controlli negli aeroporti americani non stanno ricevendo lo stipendio. Alcuni stanno lavorando ugualmente, ma in diversi si sono dimessi e alcuni sono in malattia. Questo ha portato alla mancanza di personale, che sta generando code in molti aeroporti. La lunghezza delle operazioni sta causando disagi anche gravi ai passeggeri: non mancano infatti i casi di chi ha perso il volo proprio a causa dell’attesa. Le code più lunghe si stanno registrando all’aeroporto di Houston, dove la media dell’attesa si aggira sulle tre ore. La situazione è comunque molto diversa tra i diversi scali.

Le compagnie, dal canto loro, stanno facendo di tutto per ridurre i disagi: Delta Air Line ha messo a disposizione alcuni dipendenti (sospendendo il servizio di accompagnamento ai parlamenti), mentre United sta portando cibo e bevande agli addetti alla sicurezza.