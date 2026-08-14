Tunisia, arrivi a +2,6% e nuovi investimenti sulla qualità

La Tunisia accelera sul turismo: nei primi sette mesi del 2026 ha accolto 5 milioni 828mila visitatori, il 2,6% in più sul 2025. I flussi europei avanzano del 3%, mentre Algeria e Libia restano in testa grazie agli ingressi via terra. Il dato segue il record del 2025, chiuso oltre quota 11 milioni. In vista dell'aumento atteso ad agosto, le autorità lavorano su accoglienza, pulizia e rapidità ai valichi.

Tunisi punta sulla Cina, con campagne e più collegamenti aerei. Da gennaio sono state condotte 3.925 ispezioni in hotel, ristoranti, agenzie, piscine, centri di talassoterapia ed escursioni, con verifiche su sicurezza, igiene e servizi. Il Governo ha stanziato 6,75 milioni di dinari, circa 2 milioni di euro, per riqualificare Cartagine, Sidi Bou Saïd, Kairouan, Tozeur, Kebili e Kerkennah, pulire 20 comuni turistici e avviare un piano triennale di pulizia meccanizzata delle spiagge.