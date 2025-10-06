La Tunisia si presenta in fiera a Rimini forte di risultati in crescita nella prima parte dell’anno. Nel primo semestre, infatti, il Paese ha registrato una crescita dell’11% degli arrivi internazionali, superando i 4,3 milioni di visitatori, con un incremento degli incassi turistici superiore all’8%.

Per quanto riguarda l’Italia mancano ancora le cifre ufficiali, ma negli ultimi mesi il trend sta facendo registrare incrementi significativi negli arrivi grazie anche ad azioni mirate verso la Penisola e al potenziamento dei collegamenti aerei con l’Italia e valorizzazione di rotte dirette per facilitare l’accesso dei turisti italiani.

Per il 2026 la strategia nazionale punta a diversificare l’offerta turistica: maggiore attenzione al turismo senior, al benessere, al turismo rurale ed ecologico, al lusso, nonché alle locazioni turistiche. Queste iniziative mirano a rafforzare la resilienza del settore e ad attrarre flussi durante la bassa stagione.