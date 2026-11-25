Le entrate turistiche della Tunisia hanno raggiunto i 2,17 miliardi di euro alla fine di ottobre 2026, registrando un incremento del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 25,1% rispetto al 2019. Nei primi dieci mesi dell’anno il Paese ha accolto circa 9 milioni di visitatori non residenti.

La voce principale di spesa è rappresentata dall’alloggio, con 1,56 miliardi di euro, pari al 40% del totale, seguita dai servizi di trasporto, dall’acquisto di beni e servizi e dalla ristorazione al di fuori delle strutture alberghiere. L’Europa si conferma il principale mercato di provenienza, generando il 64,8% delle entrate. La Francia occupa il primo posto, seguita da Germania, Polonia, Italia e Regno Unito. Particolarmente significativa la crescita del mercato russo, superiore all’83%.