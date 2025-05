Turchia: obiettivo Ankara come nuovo Patrimonio Unesco

Ankara, capitale della Turchia, si candida a diventare Patrimonio Unesco. Il Ministero della Cultura e del Turismo turco e la Commissione Nazionale Turca per l’Unesco hanno elaborato congiuntamente un dossier di candidatura per riconoscere a livello internazionale il processo di urbanizzazione di Ankara come modello esemplare di pianificazione urbana moderna.

La città infatti ha un notevole patrimonio architettonico moderno e un impianto urbano progettato tra il 1920 e il 1970 e che integra edifici pubblici, spazi culturali e aree di interesse nazionale che incarnano l’anima della Turchia moderna.



Con questa candidatura - se approvata dalla Commissione Unesco - il numero totale dei beni turchi presenti nella lista salirebbe a 80.