Dal 25 febbraio 2026 per chi viaggia nel Regno Unito entrerà pienamente in vigore l’Eta, l’autorizzazione elettronica di viaggio richiesta ai cittadini di 85 Paesi, Italia inclusa.

Dopo una fase transitoria, pensata per consentire ai viaggiatori di adeguarsi, scatteranno i controlli anche per chi transiterà in Uk: senza Eta non sarà possibile imbarcarsi. Le compagnie aeree controlleranno, infatti, i documenti prima della partenza.

Dal lancio dell’Eta, nel 2023, oltre 13,3 milioni di richieste sono state processate con esito rapido, semplificando i flussi. “Digitalizzare significa sicurezza e viaggi più fluidi”, ha dichiarato il ministro per la Migrazione e la Cittadinanza britannico, Mike Tapp. Richiedere l’autorizzazione costa 16 sterline. Sono esentati i cittadini britannici e irlandesi, inclusi quelli con doppia cittadinanza.