Un invito da Cuba, all’ambasciata di Roma una serata per riscoprire ‘il cuore’ dell’isola

«Le agenzie di viaggio non sono solo punti di verità, ma comunità che trasmettono cultura. Il turismo, se consapevole, diventa strumento di crescita sociale ed economica», ha dichiarato Stefania Picari, managing director del Tour Operator Ed è Subito Viaggi, durante la serata all’Ambasciata di Cuba a Roma il 2 ottobre. Un evento per valorizzare l’isola, che unisce natura, storia e cultura e risponde alla domanda di esperienze autentiche.

«Il nostro compito è anticipare le tendenze e offrire esperienze tailor made, uniche e indimenticabili. Cuba oggi è una delle destinazioni più sicure del Sud America». Yanet Mora Ferguson, consigliera per gli affari turistici dell’ambasciata, ha sottolineato: «Cuba è l’unico Paese dei Caraibi dove, nello stesso giorno, si può passeggiare in una città coloniale, nuotare in acque cristalline e visitare una fabbrica di tabacco». E fa un focus su diverse novità.

Il panorama su hospitality e trasporti

«Oggi l’isola conta oltre 85.000 camere alberghiere, più di 15.000 B&B, 10 aeroporti internazionali, 3 porti crocieristici e 10 marine turistiche. Tra le novità, l’arrivo della catena italiana Domina Hotel, pronta a gestire tre nuove strutture (due all’Avana e una a Varadero), con l’obiettivo di coniugare qualità del servizio italiano e ospitalità cubana. Il Paese sta investendo in accessibilità e digitalizzazione: dal visto turistico elettronico, richiedibile online, alla nuova Carta de Crédito Tropical – La Clásica, utilizzabile anche per carburante, fino alla SIM Cuba Cell Tour, pensata per restare connessi durante il viaggio. Importante anche il portale ufficiale del Ministero del Turismo, che raccoglie informazioni su hotel, case particular, escursioni ed eventi con calendario annuale».

Sul fronte trasporti, Cuba rafforza i collegamenti: «Dall’Italia restano centrali i sei voli settimanali Air Europa verso L’Avana, mentre a livello domestico sono stati potenziati i voli interni per Santiago, Cayo Santa María e Cayo Largo» chiude la Ferguson. Ed è Subito Viaggi rilancia infine la sua programmazione con partenze garantite: il mini tour “Profumo cubano” con estensione mare, i tour “Il cuore di Cuba” e “La perla dei Caraibi”, tutti pensati per piccoli gruppi da 2 a 19 partecipanti, con soggiorni nelle case particulares, per vivere Cuba non da turisti ma da veri cubani.