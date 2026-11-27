Il consiglio esecutivo di Un Tourism si è riunito ad Abu Dhabi per ascoltare la segretaria generale Shaikha Al Nuwais, che ha presentato i suoi piani di riforma per l'organizzazione. Tornata nel suo Paese d'origine per presiedere la 127ª sessione del consiglio, Al Nuwais ha dichiarato: “Fin dall'inizio del mio mandato, il rafforzamento delle fondamenta di Un Tourism è stato una priorità fondamentale. Stiamo costruendo un'Organizzazione più trasparente, più responsabile e più efficiente, meglio attrezzata per servire i propri Stati membri. La riforma è il fondamento di un progresso duraturo. Attraverso istituzioni più solide, rafforziamo la fiducia, creiamo maggiori opportunità e generiamo un impatto più significativo”.

Presente anche Abdulla bin Touq Al Marri, ministro dell'Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti, che ha sottolineato la posizione di rilievo del Paese come partner attivo per promuovere il settore turistico a livello internazionale. Durante la sessione è stato annunciato il Fondo per l'accelerazione del turismo (Tourism Acceleration Fund), proposto proprio dagli Emirati Arabi Uniti.

A conferma dell'impegno della segretaria generale in materia di responsabilità e trasparenza, i 33 Stati membri riuniti ad Abu Dhabi hanno inoltre ascoltato per la prima volta direttamente i direttori dei due Uffici regionali di Un Tourism (Americhe e Medio Oriente). Le relazioni sui progressi hanno riguardato anche le attività in corso per promuovere il 2027 come “Anno internazionale del turismo sostenibile e resiliente”, l'impegno per la parità di genere e la diversità geografica del personale.