Il sultanato dell’Oman si propone al trade italiano in webinar gratuito organizzato da Experience Oman e Oman Air, in collaborazione con TTG Italia. Appuntamento oggi, 24 novembre alle 14.30 su Zoom (iscrizione gratuita) per chi desidera aggiornarsi sulle tendenze di prodotto in Oman e sui nuovi progetti turistici per la stagione invernale. Autenticità, natura e lusso sostenibile sono i tre pilastri che saranno illustrati con i dettagli per vendere l’Oman al meglio.

Dalle dune di Sharqiyah Sands e i campi tendati per gli amanti del deserto, ai paesaggi tra le vette dell’Hajar, i wadi verdeggianti e i villaggi tradizionali per chi cerca in viaggio la cultura, fino alle nuove strutture alberghiere per chi predilige una vacanza di relax.