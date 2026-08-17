Usa, bilancio World Cup 2026 negativo per il turismo

Secondo i dati del National Travel and Tourism Office - Ntto del Dipartimento del Commercio Usa, rilasciati la settimana scorsa, la Coppa del Mondo Fifa non è riuscita a portare negli Stati Uniti un numero di viaggiatori internazionali superiore a quello registrato nell’estate dello scorso anno, come riporta in sintesi Skift.

Il settore del travel contava sulla Coppa del Mondo per contribuire a invertire le difficoltà del turismo inbound, ma i dati diffusi mostrano un calo del 7% degli arrivi dall’estero, scesi a poco più di 3 milioni a luglio. A luglio, 14 dei 20 principali Paesi generatori di flussi turistici internazionali hanno registrato un calo, compresi quattro Paesi le cui squadre hanno giocato negli Stati Uniti durante il mese. Infine, escludendo i viaggiatori provenienti da Canada e Messico, i dati complessivi sono inferiori di quasi il 23% rispetto ai livelli pre-pandemia.