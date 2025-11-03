Usa, la leggendaria Route 66 compie 100 anni

La Route 66 è, tra i simboli americani, quello più narrato, descritto, immortalato e presente nell’immaginario collettivo che rimanda agli Stati Uniti. Trasversale come il suo percorso e sinonimo stesso di viaggio on the road, l’iconica ‘Mother Road’ l’11 novembre compirà 100 anni e per celebrare l’anniversario Brand Usa lancia ‘Great American Road Trip’ una campagna per arrivare ancora di più al cuore dei turisti internazionali.

L’iniziativa individua oltre 250 luoghi iconici - musei, attrazioni, diner e motel iconici - lungo le strade più celebri del Paese, tra cui anche la leggendaria strada. “Invitiamo i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire il nuovo capitolo della Route 66 e come il suo spirito continua a plasmare i viaggi negli Stati Uniti” ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa.