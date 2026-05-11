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Usa: la spesa turistica toccherà i 1.420 miliardi di dollari entro il 2027

Prospettive di crescita per la spesa in viaggi degli americani. Secondo le proiezioni della Us Travel Association, il settore negli States vedrà un’accelerazione del turismo interno e un incremento costante dei viaggi verso l’estero.

Secondo le stime, la spesa arriverà a 1.370 miliardi di dollari quest’anno per salire a 1.420 miliardi nel 2027, come riporta traveldailynews.com.

“Il settore dei viaggi continua a essere uno dei più resilienti ed essenziali dell’economia statunitense”, è stato il commento di Joshua Friedlander, vicepresidente della ricerca della Us Travel Association. “Nonostante l’inflazione e le più ampie pressioni economiche, gli americani continuano a investire in esperienze, riunioni e contatti professionali che si realizzano attraverso i viaggi”.

Secondo le stime, la spesa dei visitatori internazionali aumenterà dell’1,6% a 178 miliardi di dollari, mentre gli arrivi turistici internazionali dovrebbero crescere del 3,4% a 70,6 milioni di visitatori. Tuttavia, per quanto riguarda i viaggi internazionali, non si prevede un ritorno completo ai livelli del 2019 prima del 2029.

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