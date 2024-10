Oltre 70 ceo in rappresentanza di altrettante destinazioni, più di 220 espositori e oltre 180 buyer da Europa e Regno Unito. Queste le cifre della sesta edizione della Brand USA Travel Week Uk & Europe che prende il via a Londra.

Un mercato, quello europeo e Uk, molto importante per la destinazione che, per l’anno in corso, prevede di accogliere un totale di circa 15 milioni di visitatori, per arrivare a fine 2025 con 16,9 milioni di turisti e sfiorare i 18 milioni nel 2026.

“Complessivamente il 2024 dovrebbe chiudersi con 76,9 milioni di arrivi - anticipa Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa -. Abbiamo quasi raggiunto i livelli del 2019, cifre che supereremo il prossimo anno per il quale stimiamo 87,4 milioni di arrivi, e rafforzeremo nel 2026 con un totale di 92,7 milioni”.

Italia quarto mercato in Europa

In questo scenario, l’Italia si conferma uno dei mercati più forti. Al quarto posto - in Europa - dopo Uk, Germania e Francia, nei primi 9 mesi del 2024 i visitatori giunti dalla Penisola hanno registrato un incremento del 18% facendo del nostro Paese quello con la maggiore crescita. “Bene anche i dati relativi alla spesa turistica - prosegue Dixon -. Nel 2023 abbiamo toccato quota 226 miliardi di dollari, +31% rispetto al 2022. Anche qui, l’Italia spicca con una spesa media pro capite di 4.300 dollari”. A oggi, è positivo pure l’outlook per il 2024 che si concluderà con un +16% sul 2023.

“In ultimo, parlando di connessioni aeree, vorrei evidenziare come sia aumentata la seat capacity globale con un +9% rispetto allo scorso anno - conclude Dixon -. Questo fa sì che gli Usa rimangano la destinazione di lungo raggio numero uno al mondo e l’obiettivo per il futuro è continuare a fiorire attraverso un efficace storytelling, con una costante collaborazione col trade e spingendo altresì il segmento Mice”.