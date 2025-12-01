Venezuela, il Governo si rivolge all’Icao dopo le parole di Trump sullo spazio aereo

Si acuiscono le tensioni tra il Venezuela e gli Stati Uniti. L’amministrazione Maduro si è rivolta all’Icao (l’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile) dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato chiuso lo spazio aereo nel Paese.

Parole che non sono piaciute al Governo venezuelano. Secondo quanto riporta Hosteltur, in uno statement pubblicato sui social e successivamente cancellato, il ministro dei Trasporti, Ramón Velásquez Araguayán, ha condannato le parole del tycoon, rimarcando come il presidente statunitense non avesse “l’autorità necessaria per tale annuncio” e rimarcando che solo l’Istituto Nazionale di Aeronautica Civile (Inac) è l’unica entità autorizzata a regolamentare lo spazio aereo venezuelano.

Quanto ai rumors su una possibile fuga di Nicolas Maduro, la Cnn avrebbe confermato nelle scorse ore una nuova apparizione in pubblico del presidente venezuelano. Una notizia che mette fine alle speculazioni.