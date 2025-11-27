Il Venezuela revoca il diritto di volo a 6 compagnie

L’aveva promesso e ha mantenuto il proposito. Il Venezuela, dopo aver minacciato di revocare il diritto di volo alle compagnie che avevano deciso di sospendere le operazioni sul Paese alla luce delle tensioni con gli Stati Uniti, ora è passato alle vie di fatto: a vedersi ritirare l’autorizzazione a volare sul Venezuela sono state 6 compagnie, ovvero le europee Iberia e Tap oltre ad Avianca, Latam, Turkish Airlines e Gol.

Non solo: come precisa preferente.com il Paese ha intimato un ultimatum di 48 ore a Air Europa e Plus Ultra per riprendere le operazioni.

La mossa porta a compimento quanto annunciato nei giorni scorsi; il Venezuela ha accusato le compagnie di aver sospeso le operazioni seguendo le indicazioni della Faa, l’autorità statunitense per l’aviazione, che non ha giurisdizione nel Paese sudamericano.

Per contro, nei giorni scorsi i vettori hanno alzato la voce dei confronti della stessa Faa, lamentando indicazioni troppo generiche sulle operazioni da e per il Venezuela.