Il Dipartimento dei trasporti Usa lancia una campagna per la “cortesia” in volo

Meno passeggeri indisciplinati, più rispetto delle regole e cortesia. Punta a questo la nuova campagna lanciata dal Dot, il dipartimento dei trasporti americano.

“La campagna - ha spiegato il Dot - ha lo scopo di avviare un dibattito a livello nazionale su come possiamo tutti ripristinare la cortesia nei viaggi aerei”.

Come ricorda travelweekly.com, durante la pandemia sono aumentati in maniera sensibile gli eventi legati a passeggeri indisciplinati: tra il 2020 e il 2021 sono aumentati di 6 volte.

L’ondata di incidenti ha portato la Faa a istituire una politica di tolleranza zero per i comportamenti indisciplinati nel gennaio 2021.

Dopo l’abolizione della mascherina nel 2022 gli incidenti erano calati, ma nel 2024 sono tornati a crescere, con un numero doppio rispetto al 2019.