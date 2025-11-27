TTG Italia
CaboVerdeTime racconta l’Isola di Sal con un calendario dell’avvento digitale

Un nuovo strumento pensato per promuovere in modo innovativo l’Isola di Sal. Seguendo la moda natalizia, CaboVerdeTime lancia il suo primo calendario dell’avvento digitale. Uno strumento che, oltre a raccontare in modo alternativo la destinazione, permetterà agli agenti di viaggi di accedere ogni giorno a offerte speciali.

Dal 1° al 25 dicembre (il 25 ci sarà un ‘Super Premio’), registrandosi attraverso una landing page dedicata, le adv riceveranno un link che consentirà di accedere a una finestra virtuale, al cui interno troveranno una curiosità sull’isola e uno sconto su hotel, escursioni ed esperienze selezionate.

“L’apprezzamento espresso dalla distribuzione nei confronti del nostro prodotto ci ha spinti a introdurre un’iniziativa pensata proprio per il periodo natalizio - commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime -. Con questo calendario digitale vogliamo aumentare la visibilità della programmazione in tutte le sue sfaccettature e offrire al trade un ulteriore strumento di incentivazione alle prenotazioni, integrando informazione commerciale e racconto della destinazione in modo semplice, dinamico e immediatamente fruibile”.

