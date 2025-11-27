A Roma RHC Group apre la nuova oasi di relax: Thalea Spa

La prima Thalea Spa è stata inaugurata a Palazzo Montemartini Rome : un’oasi di 600 mq con percorsi completi che includono non solo relax e trattamenti specifici, ma anche rituali, depurazione e alimentazione consapevole con l’integrazione della cucina dello chef.

Il suo obiettivo è di dar vita a una filosofia del benessere a 360 gradi, con proposte diverse anche in funzione del territorio. Il suo nome è Thalea Spa , il nuovo tempio del benessere creato da RHC Group per gli hotel in Italia, da Roma alla Costiera Amalfitana fino a Taormina.

‘Servian Essence’ è il programma proposto, che ha inizio nella Spa per proseguire poi con un massaggio tonificante, un trattamento viso e panni caldi profumati alle erbe che avvolgono mani e piedi.

Il percorso wellness prosegue anche a tavola, con la cucina mediterranea d’eccellenza, attenta alla qualità e alle materie prime, firmata dall’executive chef di Palazzo Montemartini Rome Alessandro Tognacci, che propone il suo menù antiossidante dedicato al benessere dopo i trattamenti.

Nel 2026 il gruppo ha previsto l’apertura della Thalea Spa anche all’Hotel Raito di Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana e a La Plage Resort Taormina.