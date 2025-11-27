Mercatini di Natale, i 10 più amati dagli italiani secondo Trainline

Alle porte delle festività di fine anno, gli italiani tornano a sognare le atmosfere dei Mercatini di Natale. Trainline ha analizzato i dati di viaggio del Ponte dell’Immacolata dello scorso anno per scoprire dove si dirigeranno i connazionali per immergersi nella magia natalizia.

In testa alla classifica, con un aumento del 205% nel numero di passeggeri, si trova Innsbruck. La capitale del Tirolo attrae i visitatori con i suoi sei distinti mercatini, tra cui il famoso Tettuccio d’Oro. Seguono sul podio Tirano (+133%) - porta d’accesso al Trenino Rosso del Bernina - e Asti (+110%).

Fuori dal podio figurano, al quarto posto, Bolzano (+75%) e Avigliana (+69%) con il suo borgo medievale, davanti a Orte (+54%) e Cuneo (+14%), che riflettono il desiderio di esperienze autentiche e meno affollate.

“Il Ponte dell’Immacolata segna l’inizio delle festività per molti italiani”, afferma Andrea Saviane, country manager per l’Italia di Trainline. “I nostri dati mostrano esattamente dove gli italiani si stanno dirigendo per trovare quella magia festiva - e come il treno renda queste destinazioni davvero accessibili. Viaggiare in treno significa entrare direttamente nel cuore delle celebrazioni, in modo sostenibile e senza stress”.