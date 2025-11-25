Treni, nel 2027 arriva il terzo operatore sull’alta velocità

Il nuovo whitepaper Trainline “Oltre i confini: come il treno plasmerà il futuro dei viaggi in Europa” fotografa un’Europa in piena trasformazione: i prezzi scendono del 40% e passeggeri sono a +9% dove c’è concorrenza, come riporta corriere.it. “Nel 2027 avremo finalmente un terzo operatore sull’alta velocità italiana”, ha dichiarato al quotidiano Andrea Saviane, country manager della piattaforma di prenotazione di biglietti Trainline.

La notizia quindi è l’arrivo (probabilmente nel 2027) della francese Sncf, con i modernissimi Tgv M (i francesi puntano al 15% del mercato entro il 2030) e anche di Arenaways (partecipata dalle ferrovie spagnole Renfe).

“Dopo un decennio dominato dal duopolio Trenitalia–Italo, l’Italia diventerà il primo Paese europeo con tre operatori ad alta velocità in competizione su larga scala”, prosegue Corriere. Un mercato, quello dei treni, che beneficerebbe quindi della maggiore concorrenza, alzando anche il livello dei servizi per i viaggiatori.