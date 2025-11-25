Autentico Hotels debutta in Sicilia con un relais di charme

Autentico Hotels debutta in Sicilia accogliendo nella sua collezione Monaci delle Terre Nere, un relais di charme ospitato tra le mura di un monastero del XVIII secolo immerso in una tenuta di 25 ettari tra vigneti e agrumeti, ai piedi dell’Etna.

Le dimore dei monaci sono state restaurate con materiali naturali e arredi d’autore e ora ospitano camere e suite dal design contemporaneo, mentre la cucina a km zero utilizza i prodotti biologici dell’orto e dei piccoli produttori locali e il vino è frutto delle vigne che circondano la tenuta.

“Accogliere Monaci delle Terre Nere nella famiglia Autentico - commenta Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality - significa portare nel network la voce di una Sicilia contemporanea, ma profondamente legata alle sue radici. Con la sua visione dell’ospitalità radicata nella cultura e nella natura del territorio siciliano, il resort rappresenta pienamente i valori di eccellenza, autenticità e identità che guidano la nostra collezione”.