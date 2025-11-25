Trinity ViaggiStudio, un percorso ad hoc per creare il proprio ‘Capolavoro’

Una nuova opportunità per i ragazzi che scelgono una vacanza studio con Trinity ViaggiStudio. L’operatore dà loro modo, infatti, di realizzare il proprio ‘Capolavoro’ durante il viaggio, integrando l’esperienza internazionale con un percorso strutturato di orientamento e creatività.

Introdotto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Capolavoro è un elaborato personale che documenta un momento significativo della vita scolastica o extrascolastica, collegandolo a competenze, passioni e aspirazioni. Parte integrante del curriculum dello studente, può essere presentato nei colloqui di orientamento e valorizzato anche durante l’Esame di Stato.

Il percorso proposto da Trinity ViaggiStudio include la visita a un’università locale, l’ingresso a un museo o sito culturale di rilievo con attività interattive pensate per coinvolgere i gruppi, l’incontro con un ente governativo o istituzionale e un workshop formativo di 10 ore, integrato nelle lezioni di lingua.

Gli studenti possono scegliere il formato più adatto per raccontare il proprio Capolavoro: un diario digitale o un vlog della vacanza studio; una presentazione multimediale con foto, commenti e riflessioni; un reportage sull’università visitata o sul workshop seguito, oppure ancora un elaborato creativo su temi legati all’attualità, alla cittadinanza o al percorso di orientamento.