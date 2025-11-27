L’Emilia Romagna costruisce la propria strategia turistica attorno all’autenticità: un valore che, come sottolinea l’assessora al Turismo Roberta Frisoni, risponde al bisogno del viaggiatore contemporaneo di vivere “esperienze uniche” tra paesaggi che vanno “dall'Appennino al mare, alle città d'arte, all'enogastronomia, alla vita attiva all'aria aperta”. Un territorio caratterizzato da un “mix ideale”, dove “in pochi chilometri sono raggiungibili tantissime cose diverse e culture millenarie” molto apprezzate dagli ospiti stranieri.

La crescita internazionale è una priorità che passa dal potenziamento degli accessi: “Vogliamo far sì che gli scali della nostra Regione siano in grado di crescere e intercettare sempre più turisti”. In questa direzione si muovono i progetti di promozione con i Comuni della costa riminese e il rafforzamento dei collegamenti, “verso Monaco e verso il mercato tedesco”.

Un percorso che unisce innovazione, accoglienza e “tanto gusto”, richiamando quella bellezza che “non dobbiamo mai mancare di far presente al mondo”.

