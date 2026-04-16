Le Dolomiti Bellunesi in Italia, Plitvice in Croazia, la Svizzera Sassone in Germania e la Vanoise in Francia. Questi, secondo Omio, i migliori parchi nazionali europei per una fuga di primavera all’insegna del turismo lento e rigenerante. Luoghi che possono offrire esperienze uniche, tra natura incontaminata e borghi storici.

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi: Montagna Autentica in Veneto

In primavera le Dolomiti offrono un fascino magnetico e silenzioso. Mentre le cime conservano le ultime pennellate di neve, i fondovalle si accendono di un verde elettrico e i torrenti corrono veloci per il disgelo. È la meta per chi cerca la “montagna vera”, fatta di silenzi, aria frizzante e borghi storici.

Per chi sceglie il parco italiano, la piattaforma suggerisce una sosta a Belluno, la ‘Città Splendente’, per un aperitivo in Piazza dei Martiri ammirando il profilo delle vette.

Si può raggiungere il sito naturalistico viaggiando in treno ad alta velocità o regionale per Belluno dalle principali città italiane, con collegamenti diretti da Milano e Venezia.

Parco Nazionale di Plitvice: Patrimonio Unesco in Croazia

Patrimonio Unesco, Plitvice è un set naturale di rara bellezza celebre per le sue cascate e i suoi 16 laghi terrazzati. I colori dell’acqua, che sfumano dal turchese allo smeraldo, e i sentieri immersi nel bosco offrono un’esperienza sensoriale unica, perfetta per una pausa rigenerante.

Dopo l’immersione nel verde, Omio consiglia di fare rotta su Zagabria, capitale vibrante che unisce architettura austro-ungarica e una vivace cultura dei caffè all’aperto.

È possibile raggiungere Plitvice con voli per Zagabria o Zara, poi autobus diretto al parco (2-3 ore di viaggio).

Parco Nazionale della Svizzera Sassone: Panorami Verticali in Germania

A breve distanza da Dresda si trova uno dei paesaggi più onirici d’Europa: formazioni rocciose di arenaria che svettano sopra il fiume Elba. Il celebre Ponte di Bastei offre una vista mozzafiato, ideale per gli amanti della fotografia e delle camminate panoramiche tra sculture di roccia naturali.

Omio consiglia di abbinare la natura a una tappa a Dresda, città d’arte cosmopolita, famosa per i suoi musei di livello mondiale e i quartieri d’avanguardia.

Dresda è raggiungibile in treno dalle principali città europee, come Berlino o Praga (2 ore).

Parco Nazionale della Vanoise: Eleganza delle Alpi Francesi

Il primo Parco Nazionale di Francia è un paradiso per chi ama i paesaggi d’alta quota. In questo periodo, il parco offre il meglio di sé per il wildlife watching: è facile avvistare stambecchi e marmotte che si risvegliano tra vallate selvagge e ghiacciai maestosi.

A chi visita il parco francese, Omio suggerisce di esplorate il borgo di Chambéry, storica capitale della Savoia, con il suo castello e le stradine medievali piene di charme.

Per raggiungere la Vanoise è possibile viaggiare in treno ad alta velocità da Milano e Torino direttamente a Chambéry o Modane, le porte d’accesso al parco.