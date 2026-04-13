Omio lancia l'app integrata con ChatGPT, un nuovo modo di cercare soluzioni di viaggio multimodali

Omio, piattaforma per i viaggi multimodali, annuncia oggi il lancio della propria app su ChatGPT, che consente ai passeggeri di cercare e confrontare opzioni di viaggio in tempo reale tramite un’interfaccia conversazionale basata sull’intelligenza artificiale.

Questo porta la rete globale di trasporti di Omio, composta da oltre tremila partner e opzioni prenotabili in 47 Paesi, ai 900 milioni di utenti settimanali di ChatGPT, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui i viaggi vengono pianificati e prenotati.

Combinando il proprio inventario globale di viaggi con i modelli più avanzati di OpenAI, tra cui Codex e ChatGPT 5.4, Omio offre modalità più intelligenti per trasformare il modo in cui gli utenti scoprono i viaggi, nell’ambito di una collaborazione annuale con OpenAI.

Naren Shaam, founder e ceo di Omio, ha dichiarato: “Con l’AI al centro dell’innovazione, la pianificazione dei viaggi sta passando dalla ricerca alla conversazione. Con Omio ora su ChatGPT, offriamo viaggi prenotabili in pochi secondi. Allo stesso tempo, consentiamo a migliaia di operatori di viaggio di essere trovati in nuovi modi e di ampliare la propria visibilità all’interno di un ecosistema globale. Si tratta di un passo verso la costruzione dell’infrastruttura che definirà come miliardi di viaggi verranno scoperti e prenotati, oggi e in futuro”.

Come funziona la nuova ricerca

L’app Omio su ChatGPT è disponibile a livello globale in lingua inglese. Gli utenti possono accedervi collegando l’app in ChatGPT e avviando una conversazione. I viaggiatori che attivano l’app Omio possono pianificare i propri spostamenti interamente all’interno di ChatGPT. Invece di passare da un sito all’altro, possono porre le stesse domande che farebbero a un agente di viaggio. Gli utenti possono esplorare istantaneamente tratte, prezzi e opzioni tra diversi mezzi di trasporto prima di procedere alla prenotazione.

Ad esempio, possono chiedere “Qual è il percorso più veloce ed economico da Roma a Firenze sabato prossimo?” oppure “Conviene prendere il treno o un volo da Parigi a Barcellona?”, e possono vagliare le soluzioni proposte.

Tomas Vocetka, Chief Technology Officer di Omio, ha dichiarato: “Nel corso dell’ultimo anno abbiamo lavorato con OpenAI per integrare l’IA più avanzata in tutta la nostra azienda. E questo è solo l’inizio. In Omio vogliamo guidare la prossima era dei viaggi intelligenti, con molte altre novità in arrivo. Stiamo costruendo un futuro in cui l’intelligenza anticipa il viaggio prima ancora che inizi, e il mondo si muove con chi viaggia”.