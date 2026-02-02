Sono stati quasi 64 milioni i turisti che hanno visitato la Turchia nel corso del 2025. Con un controvalore a livello economico pari a oltre 65 miliardi di dollari. Sono questi i dati diffusi dal ministro della Cultura e del Turismo Mehmet Nuri Ersoy, che ha evidenziato come gli arrivi segnino una crescita anno su anno del 2,7%, mentre le entrate da record sono in incremento del 6,8%.

Un indicatore particolarmente significativo di questa evoluzione è rappresentato dalla spesa media per notte, che nel 2025 ha raggiunto i 100 dollari, con un aumento del +3,6% rispetto al 2024 e del +36% rispetto al 2017. Un dato che conferma il progressivo orientamento della destinazione verso un turismo a maggiore valore aggiunto.

Particolarmente rilevante il dato relativo al mercato italiano. Nel 2025 la Turchia ha accolto 810.998 visitatori dall’Italia, con un +12,69% rispetto all’anno precedente. Una crescita a doppia cifra che conferma il rafforzamento dell’interesse del pubblico italiano verso una destinazione percepita come sempre più completa, accessibile e capace di offrire un ampio ventaglio di esperienze culturali, tematiche ed esperienziali lungo tutto l’arco dell’anno.