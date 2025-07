Anche Ita Airways è entrata nel gruppo di soci dell’associazione Visit Usa Italia. “Siamo molto felici di entrare a far parte di questo club - ha dichiarato Roberta Gotti, account manager della compagnia in azzurro -. Siamo gli ambasciatori del made in Italy e dell’italianità nel mondo e verso gli Stati Uniti facciamo questo da sempre. Rappresentiamo lo spirito italiano, la sua eleganza e tutto ciò che ci rende famosi e apprezzati”.

Ita Airways porta inoltre nell’associazione il suo bagaglio di voli verso gli States, che questa summer vede ben 7 aeroporti americani collegati direttamente con l’Italia. Tre i voli al giorno su New York, giornaliero invece su Boston, Miami, San Francisco e Los Angeles. Washington è collegata 6 giorni la settimana e Chicago 5.