VisitBritain ed Expedia, partnership per la promozione internazionale

Focus sulle destinazioni del Nord-Est dell’Inghilterra, della Scozia e del Galles. VisitBritain ha stretto un accordo con Expedia Group per il lancio di una campagna internazionale che utilizza la portata globale del Gruppo Expedia per arrivare ai potenziali visitatori europei.

‘Got The Shot’, questo il titolo della campagna, continuerà per tutto marzo e fa parte della promozione globale dell’ente ‘Starring GREAT Britain’, che sfrutta il turismo cinematografico per promuovere l’inbound nel Paese. Una recente ricerca di VisitBritain, spiega TravelDailyNews, mostra infatti come più di 9 potenziali visitatori del Regno Unito su 10 sarebbero desiderosi di visitare location cinematografiche e televisive durante un viaggio.

“Collaborando con Expedia Group - fa notare Patricia Yates, ceo di VisitBritain - stiamo convertendo l’ispirazione a visitare la Gran Bretagna in prenotazioni, mostrando ai visitatori perché le nostre destinazioni regionali sono le vere star”.

”La campagna - continua - non solo punta i riflettori sulle nostre destinazioni, ma anche sulle entusiasmanti esperienze che i turisti possono vivere nel Nord-Est dell’Inghilterra, in Scozia e nel Galles”.

L’iniziativa include una serie in tre parti filmata dal regista Chris Faith, vincitore del premio BAFTA, che vede il duo comico Lara Ricote e Stevie Martin partire per un’avventura in Gran Bretagna alla ricerca di destinazioni per provare generi cinematografici iconici. Oltre alla serie, la campagna presenterà contenuti video immersivi, annunci digitali e un hub Expedia dedicato con micrositi specifici per le prenotazioni. Il valore del turismo per l’economia del Regno Unito è stimato, nel 2024, in 32,5 miliardi di sterline in termini di spesa dei visitatori.