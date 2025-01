Starring GREAT Britain, la Gran Bretagna dei film in una campagna globale

VisitBritain lancia una campagna turistica globale, inaugurata con un film ispirato ai più famosi blockbuster.

‘Starring GREAT Britain’ al via questa settimana a livello internazionale con un film di lancio, si ispira a momenti iconici del cinema e della televisione, da Mission: Impossible a Bridget Jones; da Spider-Man a Succession; da House of the Dragon a Harry Potter e altri ancora. Il film accompagna gli spettatori in un viaggio cinematografico attraverso la Gran Bretagna.

La campagna nasce dalla ricerca di VisitBritain sul turismo cinematografico e mostra che più di 9 su 10 potenziali visitatori del Regno Unito sarebbero interessati a visitare location cinematografiche e televisive durante il loro viaggio.

Il ministro del Turismo, Chris Bryant, ha commentato: “Molti dei momenti cinematografici che hanno tolto il respiro al pubblico sono stati girati nel Regno Unito. Paesaggi mozzafiato, paesaggi urbani e grandi talenti cinematografici si sono succeduti nel corso degli anni. Vogliamo che i visitatori nazionali e stranieri possano viverli in prima persona, immergendosi nei paesaggi e nei luoghi resi celebri grazie al cinema e alla tv”.

“La nostra industria turistica vale già 74 miliardi di sterline per l’economia e questa campagna contribuirà ad aumentarne la crescita incoraggiando milioni di turisti a visitare ancora più parti del nostro Paese. Sostenendo il nostro Plan for Change, questa campagna contribuirà a incrementare il numero di visitatori e la loro spesa, a creare opportunità nelle comunità locali e a gettare le basi per la prosperità dell’economia turistica del Regno Unito negli anni a venire”.

Patricia Yates, a.d. di VisitBritain, ha aggiunto: “Le destinazioni britanniche sono la vera star dello show, per questo sfruttiamo la popolarità del turismo cinematografico per attirare visitatori internazionali e spingere la loro spesa nelle nostre nazioni e regioni, con il fine di potenziare le economie locali. Utilizzando il cinema e la televisione come gancio, stiamo raccontando la storia della Gran Bretagna di oggi, mostrando le nostre destinazioni dinamiche e diversificate e mettendo la nostra accoglienza al centro della scena.

La prima fase della campagna pubblicitaria internazionale, che durerà fino alla fine di marzo 2025, fa parte di una campagna a lungo termine di VisitBritain dedicata al turismo cinematografico. La pubblicità indirizza inoltre gli spettatori a un hub dedicato al cineturismo sul sito web consumer di VisitBritain, con itinerari tematizzati sui generi cinematografici.

Oltre alla campagna pubblicitaria, Starring GREAT Britain viene amplificata in tutti i mercati di VisitBritain utilizzando i canali social e il lavoro con il settore turistico internazionale.

VisitBritain sta inoltre lavorando con la British Film Commission per incrementare il turismo cinematografico nelle nazioni e nelle regioni del Paese.

La campagna Starring GREAT Britain, parte della campagna GREAT del Governo Britannico, è stata sviluppata in stretta collaborazione con gli enti turistici nazionali di Inghilterra (VisitEngland), Scozia (VisitScotland), Galles (Visit Wales) e London&Partners.