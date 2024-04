Un visto transfrontaliero, in stile Schengen, per alcuni Stati del Sud-Est asiatico. Questo il progetto della Thailandia, che sta pensando a un’iniziativa di unificazione dei visti con trattative che il primo ministro Srettha Thavisin conduce con i governi di Cambogia, Laos, Malesia, Myanmar e Vietnam.

Il progetto

L’idea è appunto di creare un unico visto, che consentirebbe di viaggiare in tutti e sei i Paesi, proprio come nel sistema Schengen. In questo quadro la Tailandia, come spiega travelmole.com, mira ad essere l’hub per facilitare i viaggi verso i suoi vicini, nazioni che attirano complessivamente circa 70 milioni di turisti all’anno. Da anni si discute di un visto comune per il blocco Asean valido per tutti i 10 Paesi del Sud-Est asiatico, ma non si è mai andati oltre le discussioni iniziali, a causa delle diverse politiche di immigrazione.