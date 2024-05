Un’offerta ampia di servizi che permettono di declinare i Caraibi sui diversi target di clientela. È questo uno dei punti di forza di Viva Resorts by Wyndham, che propone nei suoi 8 resort una risposta a diverse necessità.

“La composizione dei target nei nostri resort è molto bilanciata - dice Giuliana Carniel, vice president sales and revenue manager Viva Resorts by Wyndham – a conferma della capacità di soddisfare esigenze e aspettative di una clientela varia. Nel dettaglio, il nostro bacino di riferimento è rappresentato per il 20% dagli under 30, per il 25% dalle coppie, per il 30% dalle famiglie, mentre gli ospiti silver sono il 25% del totale. I clienti sono sempre più informati e consapevoli: scelgono di trascorrere una vacanza presso i nostri resort, dove sanno di poter realizzare i propri desideri e di trovare un servizio all’altezza delle aspettative. La personalizzazione dell’offerta risulta sempre più strategica e rappresenta la principale leva sulla quale spingiamo per intercettare i target in linea con la nostra proposta”.

La fascia young, ovvero gli ospiti under 30, ricerca programmi di intrattenimento e attività sportive. Si tratta di un cluster in crescita e sul quale la catena sta investendo, a partire dall’innovativa formula dei Viva Vibe lanciata questa primavera: un format che spinge l’acceleratore sui programmi di entertainment, in particolare sui party tematici proposti in tutte le strutture.

Il target family, che viaggia coi bambini, apprezza la flessibilità dei servizi dedicati ai più piccoli, a partire dal Vivito Club (miniclub 4-12 anni) che garantisce fasce orarie molto estese, fino a 12 ore, sette giorni a settimana, così che i genitori possano all’occorrenza ritagliarsi i propri spazi. Il target coppie, che si conferma tra quelli storici per la catena, mostra di apprezzare i resort soprattutto per le proposte “romance”, ovvero quelle legate ai momenti di celebrazione della vita a due, come l’ufficializzazione dei fidanzamenti, rinnovo dei voti. Se gli italiani raramente celebrano le nozze lontano da amici e parenti, sono tuttavia sensibili a proposte di matrimonio con l’anello a sorpresa sotto una cloche, e amano celebrare anniversari ricreando la magia del rito, con una cena pieds dans l’eau a lume di torcia sulla battigia.

Il target silver è caratterizzato dalla disponibilità a viaggiare in qualsiasi periodo dell’anno, e a prenotare anche soggiorni di lunga durata, mediamente di tre settimane.