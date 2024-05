Sono gli Stati Uniti la top destination del 2024 per il World Economic Forum. Gli Usa si aggiudicano la vetta della classifica World Best Country for Travel and Tourism stilata annualmente dall’Organizzazione per il suo essere “una destinazione ‘matura’”, dotata di una rete di infrastrutture completa.

Non sfigura, comunque, l’Europa, che piazza nel ranking ben sei Paesi, Italia inclusa.

A completare il podio, la Spagna, definita “una destinazione resiliente con un forte flusso internazionale”; e il Giappone, che dopo la fine delle restrizioni Covid sta conoscendo un vero e proprio boom del turismo.

La classifica - riportata su travelpulse.com - continua con la Francia, quest’anno protagonista grazie alle Olimpiadi di Parigi; l’Australia, seguita al sesto posto dalla Germania.

Settimo il Regno Unito, seguito dalla Cina, in forte ripresa. Solo nona l’Italia, un Paese per il Wef sempre competitivo, ma che sconta il problema dell’overtourism. Chiude la top ten la Svizzera.