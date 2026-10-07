Wttc, si apre il 26° summit a Malta con la presenza del ministro Mazzi

Inizia oggi a Malta il 26° summit Wttc, che porterà a La Valletta oltre 100 speaker da tutto il mondo fino a venerdi 9 ottobre, sia rappresentanti della politica che decine di ceo di aziende del turismo. Sarà presente anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che ha dichiarato: “Dopo il successo del summit internazionale tenutosi a Roma nel 2025, sono lieto che l'edizione di quest'anno si svolga nella splendida Malta, mantenendo l'Europa e il Mediterraneo al centro del dibattito globale sul futuro dei viaggi e del turismo”.

“A La Valletta - prosegue il ministro in una nota alla stampa - illustreremo le iniziative e i risultati del Ministero del Turismo italiano volti a rafforzare il settore e a creare le condizioni ideali affinché imprese, destinazioni e comunità possano prosperare. L'Italia, con il governo Meloni, ha scelto di riconoscere al turismo il ruolo che merita: quello di grande economia strategica nazionale. Da parte nostra, garantiamo stabilità, semplificazione e attenzione costante. Ogni euro investito nel turismo genera un ritorno molto più grande per il bilancio dello Stato”.

Infine, conclude: “Voglio sottolineare che la collaborazione con il settore privato è fondamentale per assicurare crescita, investimenti e competitività. Con questo spirito di impegno condiviso, auguro a tutti un proficuo dibattito”.