Contributi e bandi 2025 per il turismo

Quali sono i principali bandi attualmente aperti per agevolare le start-up e sostenere le imprese esistenti?

I bandi per le start-up

Dei bandi attualmente aperti sono di sicuro interesse quelli gestiti da Invitalia (visionabili qui) per i quali vi segnalo in particolare due strumenti per le nuove imprese del settore turistico:

- Smart & Start: un incentivo attivo in tutte le regioni italiane che ha come finalità quello di finanziare le start-up innovative. Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro presentando un business plan in cui gli elementi di innovazione e nuove tecnologie siano preponderanti;

- ON - Nuove Imprese a Tasso Zero: l’obiettivo è quello di sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile attraverso un finanziamento senza interessi con cui è possibile coprire fino al 90% delle spese ammissibili.

A livello Regionale, invece, vi segnalo le seguenti opportunità:

- Microcredito Lombardia per Avvio Nuove Imprese ( visionabile qui): finanziamento regionale a tasso nominale pari a zero coprendo il 40% delle spese ammissibili. Il restante 60% può essere sostenuto tramite un finanziamento concesso da un operatore di microcredito a tasso di mercato. L’importo complessivo del finanziamento può variare tra un minimo di 15 mila euro e un massimo di 40 mila euro.

- Bando Smart Up - Regione Umbria: contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili (l’importo totale del progetto di investimento non deve essere inferiore a 50 mila euro e superiore a 300 mila euro). Nell’elenco delle spese finanziabili, sono inclusi l’acquisto di macchinari, attrezzature e brevetti, l’affitto di locali, spese di marketing e partecipazione a fiere (attenzione: scadenza bando 31 marzo)

Altri bandi per sostenere le imprese esistenti

Per le aziende già operative, tra le varie opportunità (visionabili qui) da segnalare sicuramente il bando Digital Transformation, rivolto alle imprese che operano in diversi settori, compreso quello alberghiero, turistico e la ristorazione: i progetti di investimento devono mirare a migliorare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle aziende. L’importo di spesa previsto deve variare tra i 50 mila e i 500 mila euro. L’incentivo viene concesso per un 10% sotto forma di contributo a fondo perduto e un 40% sotto forma di finanziamento agevolato, che deve essere restituito senza interessi entro 7 anni.

Segnalo inoltre i vari bandi regionali (Piemonte, Veneto, Marche, ...) che si concentrano sull’efficientamento energetico, con l’erogazione di contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati per incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili, la sostituzione di mezzi o macchinari e l’installazione di sistemi di monitoraggio e gestione energetica per le imprese, anche alloggi o strutture.