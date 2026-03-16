I controlli fiscali automatizzati col nuovo algoritmo: un’opportunità per le agenzie viaggi?

Negli ultimi mesi si parla sempre più spesso di controlli fiscali automatizzati e di algoritmi dell’Agenzia delle Entrate. Non si tratta di uno slogan tecnologico, ma di un cambiamento concreto nel modo in cui il Fisco individua le anomalie e seleziona le imprese da controllare. Dal 1° gennaio 2026, infatti, è operativa una nuova piattaforma digitale basata su analisi dei dati, intelligenza artificiale e incrocio automatico delle informazioni fiscali, con l’obiettivo di individuare in modo preventivo le situazioni potenzialmente irregolari.

Per le agenzie di viaggio e i tour operator, questo cambiamento introduce una riflessione importante: non basta più essere fiscalmente corretti, occorre anche apparire coerenti dal punto di vista dei dati. In altre parole, diventa sempre più strategico analizzare la propria situazione con la stessa logica con cui lo farà il sistema di controllo automatizzato.

Il fisco oggi lavora sui dati, non solo sui controlli tradizionali: il sistema utilizza algoritmi predittivi che analizzano in modo continuo le informazioni già disponibili all’amministrazione finanziaria (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, liquidazioni IVA, movimenti bancari e pagamenti elettronici, dichiarazioni fiscali annuali): grazie a questi incroci informativi il sistema costruisce una sorta di profilo di rischio del contribuente, individuando eventuali incoerenze tra dati contabili, flussi finanziari e comportamento fiscale.

Per le imprese turistiche questo significa che anche piccole incongruenze statistiche possono far emergere un’anomalia che porta l’azienda a entrare nel radar del sistema.

A rafforzare questo sistema di analisi contribuisce anche l’evoluzione tecnologica dei flussi di pagamento. Dal 2026 è stato introdotto anche il collegamento digitale tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico (ne abbiamo parlato qui) che consente all’amministrazione finanziaria di confrontare i dati degli incassi con i pagamenti tracciati: per chi opera nel turismo – un settore caratterizzato da incassi frazionati, pagamenti elettronici, anticipi e rimborsi – questa evoluzione rende fondamentale una gestione ancora più attenta dei flussi amministrativi e contabili.

La vera novità, però, non è tecnologica ma culturale.

Se in passato molte imprese affrontavano i controlli fiscali come un evento raro e imprevedibile, oggi è più utile adottare una logica diversa: analizzare la propria attività con lo stesso sguardo con cui lo farebbe un algoritmo del Fisco.

In concreto, questo significa porsi alcune domande strategiche:

· i margini dichiarati sono coerenti con quelli medi del settore?

· gli incassi POS sono coerenti con i corrispettivi registrati o le fatture emesse?

· i flussi bancari sono compatibili con il volume di attività dichiarato?

· i dati IVA e contabili mostrano variazioni anomale nel tempo?

Gli algoritmi, infatti, non cercano necessariamente l’evasione evidente, ma soprattutto le incoerenze statistiche nei dati.

Vista da un’altra prospettiva, questa evoluzione può trasformarsi anche in un’opportunità.

Un’impresa che analizza periodicamente i propri dati fiscali, finanziari e gestionali con la stessa logica utilizzata dai sistemi di controllo sviluppa inevitabilmente una maggiore consapevolezza della propria struttura economica.

Per una agenzia di viaggi o un tour operator questo può tradursi in benefici concreti:

· maggiore controllo dei margini per prodotto o destinazione

· migliore gestione dei flussi finanziari

· riduzione dei rischi di anomalie fiscali

· maggiore solidità nei rapporti con banche e partner.

In altre parole, l’era dell’intelligenza artificiale applicata al Fisco sta portando a un cambiamento significativo: la compliance non è più soltanto un obbligo normativo, ma diventa uno strumento di gestione aziendale.

E forse è proprio questo il messaggio più utile per gli operatori del turismo: nel nuovo scenario fiscale, imparare a leggere i propri numeri con gli occhi del controllore può diventare uno dei migliori investimenti per la stabilità e la crescita dell’impresa.