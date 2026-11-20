Lo scorso ottobre ha fatto notizia l’interruzione del viaggio della Odyssey, nave da crociera con 650 cabine e un carico di miliardari imbarcati a Belfast nel 2024, alcuni dei quali intenzionati a percorrere le acque del pianeta per circa quattro anni, adottando la nave come casa. Il loro sogno si è infranto contro la durissima realtà delle leggi di mercato e il rialzo dei costi dei carburanti che, nonostante il prezzo del biglietto - secondo quanto riportato da vari media quello della cabina variava da 120.000 a 440.000 dollari - ha reso impossibile la prosecuzione dell’avventura.

Premesso che in un periodo di fortissime tensioni economiche e sociali cui è sottoposto l’intero pianeta l’ultimo dei crucci è l’interruzione di questa singolare vicenda, ciò che può interessare gli specialisti del settore è comprendere perché la crociera - e non, ad esempio, uno sperduto resort d’alta quota, in pieno deserto o nel cuore della savana - sia in grado di rappresentare nel viaggiatore una così solida idea di “fuga dalla realtà”, motivazione primaria - a quanto si legge - della partenza della Odyssey ma spesso anche di una qualsiasi ordinaria vacanza sul mare. Azzardo una risposta copiando e incollando quanto scrive nel suo recentissimo libro “Il turismo che fa bene”, Paolo Casetti - geografo umano, culturale e del turismo - attivo in IULM e in alcuni istituti di alta formazione e ricerca per il comparto.

“Se il resort rappresenta un’enclave turistica compiuta – spiega - la nave da crociera ne costituisce l’apoteosi. È l’eterotopia per eccellenza, cioè uno spazio totalmente chiuso, mobile e autosufficiente, scollegato dall’ambiente attraversato. Dotato di regole, tempi e funzioni che sospendono o ribaltano le pratiche della vita quotidiana, la nave da crociera è infatti a tutti gli effetti un microcosmo sociale: al suo interno si sviluppano relazioni specifiche, rituali, gerarchie e subculture. E contiene imitazioni di altri spazi – teatri, casinò, discoteche, centri commerciali – che, isolati nel mezzo dell’oceano, sembrerebbero privi di senso”. Ma che invece, continua l’autore, dal punto di vista della psicologia del viaggiatore di senso ne hanno eccome.

Il fascino sarebbe infatti generato proprio dal connaturato contrasto fra realtà e finzione: la sensazione di vivere in un mondo simile nella forma a quello reale - dunque familiare e rassicurante - ma epurato da incombenze e malinconie della quotidianità ordinaria.

Nel libro di Casetti sono varie le categorie di viaggio prese in esame, con tanto di archetipi e nuovi modelli interpretativi corroborati da lucide analisi riguardanti i fenomeni oggi più discussi: la pretesa dell’autenticità (talvolta trasformata in parodia di sé stessa), l’inseguimento ostinato dell’unicità dell’esperienza e infine il crescente successo dei Cammini, altra forma di allontanamento dalla quotidianità che al mare sostituisce la terra. Una terra - sottolinea l’autore - che non è però più emblema del caos da cui prendere il largo, ma luogo dell’anima a cui ritornare.

Più Odyssey di così...