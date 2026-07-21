Tre esperienze di viaggio da ultraricchi, quelli con patrimonio personale superiore a 30 milioni di dollari

Quando ho scritto del boom dei viaggi di lusso in agenzia, mi sono chiesto cosa piaccia a quelli veramente ricchi, i fortunati per i quali il denaro non è più un problema. Per gli HNWIs High Net Worth Individuals il valore di un viaggio non risiede più nell’opulenza dei materiali o nei servizi a cinque stelle standard, considerati ormai beni alla portata di (quasi) tutti. Le loro esigenze si concentrano sulla totale assenza di problemi logistici, sull'invisibilità rispetto al turismo di massa e sulla privatizzazione temporanea del patrimonio culturale o artistico.

Un’experience alla loro altezza deve possedere tre caratteristiche imprescindibili: il monopolio esclusivo del luogo, l'accesso a porte chiuse a realtà normalmente inaccessibili e la sensazione di sperimentare qualcosa che un “comune mortale” non potrà mai permettersi.

Saliamo un gradino, passiamo agli ultraricchi, ovvero gli UHNWIs Ultra High Net Worth Individuals: quelli che hanno un patrimonio investibile superiore a 30 milioni di dollari (non considerando immobili a uso residenziale e beni di consumo durevoli, tipo Ferrari o jet privati). Tre esempi noti a tutti: Bernard Arnault di LVMH, Amancio Ortega di Zara e la famiglia Ferrero (quella della Nutella). Dove vanno in vacanza gli ultraricchi? Certo non a Montecarlo o col solito yacht-ferro da stiro in Costa Smeralda. Ma (sorpresa) in Norvegia, in UK e Roma. A costi di decine di migliaia di euro per pratica.

Norvegia – Il viaggio artico si compie a bordo di Legend, imbarcazione da spedizione di 77 metri con scafo rompighiaccio di Classe 1B, convertito in superyacht ultra-lusso per soli 26 ospiti. La rotta penetra nei ghiacci più fitti delle Svalbard e della Norvegia settentrionale. L'esperienza include il volo con elicottero privato per effettuare heli-skiing su vette vergini, un sottomarino a tre posti per l'esplorazione dei fondali polari, a bordo una spa balinese completa e una sala cinema. Il servizio è orchestrato da un equipaggio e un team di spedizione fino a 26 persone, integrato da guide alpine e biologi. Durata: 7 giorni. L'esperienza è proposta e coordinata sul mercato ultra-high dal broker d'élite Y.CO in collaborazione con le divisioni spedizioni di Abercrombie & Kent.

Scozia e Londra – Il privilegio della Corona si materializza in Scozia con l’accesso esclusivo a sale storiche del Castello di Glamis (residenza dei conti di Strathmore, famiglia della Regina Madre) normalmente precluse al pubblico, dove la coppia partecipa a una cena di gala curata da uno chef stellato e a una degustazione di whisky rari in un’area storica riservata. Un elicottero privato la conduce poi a Londra per una visita fuori orario della Torre di Londra, guidata da un capo dei custodi storici (Yeoman Serjeant), con accesso riservato ai Gioielli della Corona in un contesto di massima privacy. Durata: 4 giorni. Operatore: Made Scotland con Abercrombie & Kent.

Roma – Nella Capitale la coppia accompagna all'alba il Clavigero nell'apertura dei Musei Vaticani, sostando in solitudine nella Cappella Sistina. Dopo la colazione nel Cortile della Pigna e il soggiorno nella Bulgari Suite dell'omonimo hotel, l'itinerario prevede l'apertura notturna di Palazzo Doria Pamphilj per una cena di gala nella Galleria degli Specchi come ospiti dei principi, con visione privata di tele di Caravaggio. Il viaggio include un appuntamento privato riservato nella storica boutique Bulgari di Via de' Condotti per visionare pezzi unici di alta gioielleria. Durata: 3 giorni. Operatore: divisione ultra-high di Eluxtravel in collaborazione con luxury concierge specializzate.

Ecco servito il lusso, ma quello vero...