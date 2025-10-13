“Se lavoreremo bene, non percepiremo il peso della tecnologia, perché l’esperienza del viaggiatore sarà fluida”. Sarà questo il futuro del mondo dei viaggi secondo Barbara Valentini, co-founder HR Intelligence ed esperta di trasformazione digitale, che dal palco di TTG Travel Experience, nel corso del suo intervento su ‘L’IA nel Travel’, ha tracciato una visione chiara in chiari concetti: l’IA non sostituirà l’uomo, e sarà supervisionata da un nuovo ruolo lavorativo umano, ma renderà più facile e personalizzata l’esperienza del viaggiatore e dell’operatore.

Il futuro del turismo sarà, quindi, fondato sull’integrazione tra intelligenza umana e artificiale e sulla capacità del settore di attrarre nuovi talenti tech. Nasceranno figure come l’IA supervisor, l’experience curator e il revenue scientist, capaci di gestire dati, esperienze e strategie di valore, mentre l’agente IA diventerà il compagno invisibile del viaggiatore, di cui studierà gusti e abitudini grazie all’infrastruttura di dati condivisi e all’identità digitale, per offrire itinerari dinamici senza attriti.

L’human touch resterà solo nei momenti in cui l’ospite desidera un contatto autentico, non uguale per tutti. Alla base, l’infrastruttura Tourism Digital Hub standardizza che distribuisce i dati, sostenendo un sistema predittivo dinamico e integrato.

Tuttavia, l’industria turistica italiana deve superare la sua frammentaria raccolta dati, investire in interoperabilità e rafforzare la fiducia nella tecnologia. Cinque megatrend – demografia, tecnologia, potere economico, clima e risorse – ridefiniranno modelli e stagionalità: le destinazioni dovranno gestire flussi e impatti ambientali, mentre le strutture, grandi e piccole, diventeranno ambasciatrici dei propri territori. Intanto, il futuro è già qui: esperienze, dati e fiducia tecnologica sono i pilastri del turismo di domani.